Si ribalta sull'argine con l'auto dopo lo scontro sulla strada stretta: 53enne in ospedale

A causa della carreggiata stretta le due auto si sono scontrate, e quella guidata dalla donna è terminata in fondo all'argine, rotolando per diversi metri prima di rimanere capovolta

Lo scontro sulla strada stretta, e l'auto cade dalla sommità dell'argine del fiume Bacchiglione: una donna di 53 anni è rimasta ferita in un incidente.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Sant'Antonio a Selvazzano Dentro: a causa della carreggiata stretta le due auto si sono scontrate, e quella guidata dalla donna è terminata in fondo all'argine, rotolando per diversi metri prima di rimanere capovolta. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Abano Terme che hanno estratto dall'abitacolo la conducente, poi presa in cura dai sanitari del Suem 118 che, dopo averla stabilizzata, l'hanno portata in ospedale. Illeso, invece, l'altro automobilista. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, mentre le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.