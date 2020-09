Perde il controllo dell'auto e finisce capovolto nel fosso: un ferito grave

Paura martedì sera nell'Alta Padovana per un'automobile finita capovolta nel fossato adiacente la carreggiata. L'incidente si è verificato in via Pelosa a Borgoricco dove per estrarre la persona ferita sono dovuti intervenire i vigili del fuoco volontari di Santa Giustina.

L'incidente

Lo schianto si è verificato verso le 21.30: per motivi in corso di accertamento una vecchia Fiat è sbandata, finendo nel fossato a bordo strada dopo che l'automobilista ha perso il controllo del mezzo. I pompieri hanno messo in sicurezza l'auto mentre il ferito era assistito dal personale della Croce Rossa che l'ha stabilizzato e trasferito in ospedale. La polizia stradale di Padova ha eseguito tutti i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate verso le 23.30 con la rimozione della Fiat da parte del soccorso stradale.