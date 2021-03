Serie di tamponamenti lungo l'A4 tra Grisignano e Padova: traffico a rilento

Traffico a rilento in A4 dalle 7.20 di giovedì per un serie di tamponamenti che avrebbero coinvolto due mezzi pesanti e due auto. Il traffico lungo l'autostrada A4 è rimasto paralizzato tra Grisignano e Padova (direzione Venezia), con gravi ripercussioni per gli automobilisti.

L'incidente

Alle 8:30 il sito della Brescia Padova segnala quasi 6 chilometri di coda. Secondo le primi informazioni ci sarebbero anche dei feriti. Sul posto la polstrada di Padova del comandante Gianfranco Martorano, i vigili del fuoco e il personale del Suem 118. Un camionista 50enne sarebbe stato trasportato in ospedale non in pericolo di vita.

I pompieri

I vigili del fuoco informano che alle 7.15 sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest per un incidente tra tre mezzi pesanti: ferito un autista. I pompieri arrivati da Vicenza e Padova con tre squadre, hanno messo in sicurezza i mezzi ed utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici liberato l’autista di un camion, rimasto incastrato al posto guida. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasferito in ospedale. Illesi gli altri due conducenti. Tamponata anche una perdita di gasolio da parte di un automezzo. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 9.