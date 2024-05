Schianto frontale tra due ciclisti: 52enne in fin di vita

Doveva essere una mattinata di allegria con il figlio in bicicletta per una sgambata prima del pranzo del primo maggio. Per un uomo di Ceregnago (Rovigo) di 52 anni ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ora si trova ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di Padova in pericolo di vita. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i margini e le tempistiche di recupero. L'incidente è avvenuto attorno alle 10. Lo sportivo stava percorrendo la discesa che da via Salarola conduce verso via Vallesana. Ad un tratto, secondo i primi riscontri raccolti dalla Polizia locale coordinata dal comandante Giacomo Sinigaglia, dopo un sorpasso, non sarebbe stato più in grado di rimettersi in carreggiata. Proprio in quel momento dalla direzione opposta è sopraggiunto in salita un altro ciclista, 55 anni di Sant'Angelo di Piove di Sacco. L'impatto è stato devastante e i due coinvolti sono finiti rovinosamente sull'asfalto.

I soccorsi

Fin da subito si è capito che il ciclista residente in provincia di Rovigo versava in condizioni disperate. I sanitari del Suem 118 accorsi con più mezzi hanno richiesto da Padova l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in ospedale. Sempre a Padova, ma non in pericolo di vita è stato ricoverato il collega di Sant'Angelo. Della vicenda è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno della Procura di Rovigo. Visto il quadro preoccupante del ferito, è stato disposto il sequestro dei mezzi in attesa di un quadro definitivo della situazione. La zona teatro del singolare incidente è una delle mete più ambiente dai ciclisti per lo scenario paesaggistico che offre e la qualità dei percorsi. Purtroppo ieri qualcosa non è andato per il verso giusto e ora un amante delle due ruote sta lottando in un letto d'ospedale.