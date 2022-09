Ancora sangue sulle strade della provincia, auto-moto: un morto

Dopo una breve tregua tornano ad insanguinarsi le strade della provincia. Un incidente mortale si è infatti verificato alle 19.30 di stasera, 23 settembre, a Battaglia Terme, lungo la strada statale Adriatica. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto con il motociclista che ha avuto purtroppo la peggio. L'uomo è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate e a nulla sono valsi i soccorsi di automedica e ambulanza del Suem 118, intervenuti per tentare di rianimarlo. Le sue generalità non sono ancora state rese note. Per i rilievi di legge e ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abano Terme. Il traffico nella zona ha subito inevitabili rallentamenti.

Seguiranno aggiornamenti.