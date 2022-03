Donna in gravissime condizioni dopo essere stata investita: è caccia al pirata della strada

L'ha presa in pieno ed è scappato, come se nulla fosse: ricerche a tappeto della polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese per trovare il pirata della strada che nel tardo pomeriggio di ieri ha investito una donna in sella alla sua bici, ora ricoverata in prognosi riservata.

I fatti

È successo in via Trento ad Arsego: intorno alle 19.30 la donna, una 38enne di origini romene residente a Curtarolo, stava pedalando tranquillamente in direzione San Giorgio delle Pertiche quando è stata violentemente colpita da un'auto di colore nero che ha poi continuato la propria corsa come se nulla fosse. Un automobilista, passato qualche secondo dopo sul luogo dell'incidente, ha allertato subito i sanitari del Suem 118, che l'hanno stabilizzata e trasportata di corsa al vicino ospedale di Camposampiero: la donna avrebbe patito un importante trauma cranico.