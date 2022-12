Schianto sulla 308: due feriti e traffico in tilt per un paio d'ore

Schianto oggi 2 dicembre lungo la strada regionale 308 tra i comuni di Borgoricco e Campodarsego. Coinvolti due mezzi con altrettanti feriti.

I fatti

Alle 5,30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente che ha coinvolto un camion e un auto. Entrambi i conducenti sono rimasti incastrati negli abitacoli. I pompieri, arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco e da Padova hanno messo in sicurezza i mezzi ed hanno estratto dall'auto il conducente. Incastrato nella cabina di guida pure l'autista del mezzo pesante che trasportava cemento. Nell'impatto l'autoarticolato è finito in un fossato terminando la sua corsa contro un albero. I feriti sono stati presi in consegna dal personale medico del Suem 118. Dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati al vicino ospedale di Camposampiero. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri che hanno deviato il traffico lungo arterie secondarie e hanno ricostruito la dinamica dei fatti. La situazione lungo la Regionale 308 è tornata alla normalità dopo le 7,30. Tempo necessario ai soccorritori di terminare l'attività. I due feriti non versano in pericolo di vita.