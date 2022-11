Schianto sulla Regionale, un ferito in ospedale e traffico in tilt

Incidente stradale oggi 5 novembre alle 18,30 lungo la Sr 308 tra gli svincoli di Borgoricco e San Giorgio in Bosco. La viabilità ha subito importanti rallentamenti.

I fatti

Secondo quanto ricostruito da Polizia locale e carabinieri intervenuti sul luogo dello schianto, sono rimaste coinvolte due auto. Il bilancio è di una persona ferita. I Vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato i conducenti dai rispettivi abitacoli. Il personale medico del Suem 118 dopo aver preso in cura il ferito, l'ha trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area sono andate avanti fino alle 20. Tempo necessario ad un carroattrezzi di rimuovere i mezzi incidentati e ripulire l'asfalto dai numerosi detriti che hanno invaso la sede stradale. Tra le cause che potrebbero aver contribuito all'incidente stradale non si escludono l'eccessiva velocità e una banale disattenzione da parte di uno dei due conducenti rimasti coinvolti.