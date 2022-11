Schianto all'incrocio, Bmw finisce nel fossato: ferito il conducente

Incidente stradale oggi, 9 novembre, alle 10 a Borgoricco all'intersezione tra via Gaffarello e via Mussolini.

I fatti

Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese si sono venuti a scontrare un autocarro Fiat condotto da A.Z. di 59 anni di Curtarolo e una Bmw con al volante D.B. di 29 anni originario della Moldavia e residente a Borgoricco. L'autocarro uscendo da via Gaffarello dove è presente il segnale di stop, non avrebbe dato la precedenza alla Bmw. Un impatto violentissimo, con l'auto che ha finito la sua corsa fuori controllo dentro il fossato che scorre lungo la carreggiata. Il conducente del mezzo, dopo essere stato liberato dall'abitacolo è stato preso in consegna dal personale medico del Suem 118. Trasportato in ospedale, le sue condizioni non destano preoccupazione. Come da prassi i due protagonisti dello schianto sono stati sottoposti all'esame dell'alcoltest che ha dato esito negativo.