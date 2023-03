Al volante di un Pick up sbatte contro un ponticello e si ribalta nel campo

Paura oggi 3 marzo alle 14 a Borgoricco in via Desman per un incidente stradale che ha visto coinvolto un Pick up condotto da I.G. di 67 anni residente a Fontaniva. Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese il mezzo è finito ribaltato in un campo che costeggia la strada. Il conducente è stato trasportato in ospedale a Camposampiero. Non sarebbe in pericolo di vita. E' stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

I soccorsi

Prima di terminare la sua corsa ribaltato il Pick up ha sbattuto violentemente contro un ponticello in prossimità di un'abitazione privata poi, fuori controllo, è carambolato nel campo agricolo. Sul luogo dell'incidente, dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti sono arrivati gli agenti della Federazione per i rilievi, i Vigili del fuoco, il personale medico del Suem 118 e anche l'elisoccorso. Il ferito è stato stabilizzato e in un secondo momento trasportato in ospedale. La viabilità lungo via Desman all'altezza del territorio di Borgoricco è rimasta interdetta al traffico per un paio d'ore. Tempo necessario agli operatori di muoversi in tutta sicurezza.