Perde il controllo della sua auto e rimane seriamente ferita

Incidente stradale oggi, 30 settembre, alle 8 del mattino lungo la Strada del Santo all'altezza del comune di Cadoneghe all'incrocio con via Fiorita.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale di Padova una donna al volante di un'auto, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa cappottata nel mezzo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e il personale medico del Suem 118. Non senza fatica i pompieri sono riusciti a liberarla dalle lamiere e affidarla alle cure dei sanitari. La ferita dopo essere stata stabilizzata è stata trasportata in ospedale a Padova in prognosi riservata. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i possibili margini di recupero.

Viabilità

La Strada del Santo è stata bloccata nel tratto interessato dall'incidente. Il traffico veicolare è stato dirottato lungo arterie secondarie, ma si sono comunque formate code. Le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti per un paio d'ore. Tempo necessario agli operatori di recuperare l'auto e portarla via con un carroattrezzi.