Frontale sulla 308, morto un uomo di 66 anni

Incidente mortale oggi 15 gennaio lungo la Sr 308 a Cadoneghe. Per cause ora al vaglio dei carabinieri tre mezzi si sono scontrati in direzione Castelfranco. Nella tremenda carambola un uomo di 66 anni ha perso la vita nonostante i disperati tentativi di rianimarlo da parte del personale medico del Suem 118.

I soccorsi

L'impatto è avvenuto all'altezza della frazione di Bragni. Si sono fin da subito formate lunghe code. Gli altri due conducenti coinvolti sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni sono rassicuranti. La viabilità ha subito rallentamenti enormi. Tra le cause che hanno portato allo schianto mortale gli investigatori dell'Arma non escludo una manovra azzardata, ma anche l'eccessiva velocità.

(notizia in aggiornamento)