Tremendo impatto sulla strada del Santo: due feriti e traffico in tilt

Incidente stradale, oggi 27 novembre, alle 17,15 lungo la Sr 308 del Santo all'altezza dello svincolo di Bragni.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia stradale con il prezioso supporto dei Vigili del fuoco, l'incidente è avvenuto all'altezza della zona industriale di Cadoneghe. Si sono scontrate due auto. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Nella zona dell'incidente sono intervenuti più mezzi del Suem 118. I Vigili del fuoco, arrivati da Padova con più mezzi, hanno messo in sicurezza le due auto coinvolte, mentre i conducenti feriti sono stati presi in consegna dal personale sanitario del Suem. Dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati in ospedale. Il traffico in direzione Castelfranco Veneto ha subito importanti ripercussioni. E' toccato agli agenti della Stradale deviare il traffico lungo arterie secondarie per ridurre al minimi i disagi per gli utenti della strada. Le operazioni di soccorso sono terminate attorno alle 18,30. I due feriti trasportati in ospedale non sembrerebbero in pericolo di vita.