/ Strada Regionale 308

Carambola a tre sulla strada del Santo: un ferito trasportato in ospedale

L'incidente è avvenuto stasera alle 20. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi. Traffico rallentato per un'ora abbondante