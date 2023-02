In sella alla sua moto, si schianta e muore sul colpo

Sabato pomerggio di sangue lungo le strade dell'alta padovana. Incidente mortale oggi, 4 febbraio, poco prima delle 17 lungo la Sr 308 in direzione Castelfranco Veneto. A perdere la vita un giovane motociclista. A nulla sono valsi i tentativi del personale del Suem 118 di rianimarlo.

Cosa è successo

Secondo i primi riscontri della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco che si sta occupando delle indagini, il motociclista dopo aver superato l'uscita di Bragni, è salito sul cavalcavia in direzione Campodarsego, quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo. Disarcionato dalla moto è finito rovinosamente sull'asfalto. Si è capito fin da subito che per lui non c'era nulla da fare. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area si sono protratte fino a tarda sera. Il traffico è stato dirottato lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti della strada. Ancora da accertare le cause che hanno portato all'impatto mortale.