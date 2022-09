Auto contro moto: motociclista due ventenni in ospedale

Incidente stradale oggi, 22 settembre alle 7,30 lungo la vecchia Statale del Santo sotto il comune di Cadoneghe. L'impatto è avvenuto non distante dal ristorante Antico Guerriero.

I fatti

A scontrarsi secondo i primi riscontri sono stati un auto e una moto con a bordo due ragazzi di 21 anni: uno italiano e l'amico originario del Togo. Nell'impatto hanno avuto la peggio i motocilcisti che sono rotolati sull'asfalto. Immediati i soccorsi. Sul posto si sono portati i sanitari del Suem 118 con due ambulanze e i carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza. Il traffico risulta bloccato per consentire agli operatori di procedere. Le condizioni dei due motociclisti in un primo momento sono apparse molto serie, ma una volta giunti all'ospedale di Padova il loro quadro clinico si è stabilizzato e non risultano in pericolo di vita.