Auto contro bicicletta, muore una donna di 63 anni dopo una breve agonia

Ancora sangue lungo le strade del padovano. L'incidente è avvenuto ieri 29 giugno qualche minuto prima delle 16 a Cadoneghe. Una donna thailandese U.C. di 63 anni residente a Padova è morta in ospedale qualche ora dopo lo schianto nonostante le tempestive cure operate dal personale medico. Troppo gravi sono risultate le lesioni riportate nel tremendo impatto con un'auto. L'incidente secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia Stradale è avvenuto in via Marconi all'intersezione con via Toscanini. Dopo l'impatto la donna è stata disarcionata dalla bicicletta ricadendo sull'asfalto diversi metri più distante. I soccorsi sono stati tempestivi, i sanitari del Suem 118 dopo averla stabilizzata l'hanno trasportata d'urgenza a Padova in pericolo di vita e in prognosi riservata. Nel tardo pomeriggio è giunta notizia del decesso. La viabilità lungo via Marconi ha subito rallentamenti per oltre un paio d'ore tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività.

L'appello del sindaco

Tra i primi ad accorrere sul luogo dell'incidente è stato il sindaco Marco Schiesaro che, oltre a trasmettere la massima vicinanza ai familiari della vittima ha lanciato un appello: «Mi è stato riferito che ci sarebbe un testimone dell'incidente, un altro ciclista che ha visto la scena ma poi è andato via. Mi appello alla sua coscienza perché si faccia avanti per raccontare la sua versione su quello che è accaduto». I mezzi venuti a contatto ieri pomeriggio, l'auto e la bicicletta, sono stati sequestrati in attesa della chiusura del fascicolo d'indagine, il conducente dell'auto che ora rischia di essere iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo stradale, come da prassi è stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.