Malore mentre è in sella alla sua Vespa: primario in prognosi riservata

Il malore mentre è in sella alla sua amata Vespa, e la corsa nel "suo" ospedale: L.R.G., 61enne primario di Geriatria dell'ospedale di Camposampiero, si trova ricoverato proprio al "Pietro Cosma" in prognosi riservata e in pericolo di vita.

La dinamica

È successo intorno alle ore 18.30 di domenica 20 giugno lungo la Strada Regionale 307 a Camposampiero: l'uomo, residente a Campo San Martino, stava viaggiando a bordo della sua Vespa quando ne ha perso il controllo (con ogni probabilità a causa di un malore) cadendo violentemente a terra. Rimasto a lungo privo di conoscenza, è stato subito trasportato d'urgenza all'ospedale di Camposampiero dove si trova ora ricoverato in terapia intensiva, mentre è stato disposto il sequestro cautelare della Vespa.