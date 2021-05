Camion si ribalta su un fianco, i vigili del fuoco lo recuperano con un'autogru

Via Mazzini Giuseppe

Un grosso camion che trasportava latte si è rovesciato su un fianco e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una autogru.

L’incidente

Poco dopo le 12 di lunedì 17 maggio un camion pieno di cisterne di latte stava percorrendo via Mazzini a Rubano. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, è uscito di strada e il camion si è rovesciato sul fianco destro. L’uomo è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo e non è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono arrivati da Padova con una autogru e mentre recuperavano il mezzo, le forze dell’ordine hanno deviato il traffico, così da consentire la messa in sicurezza della strada. Le operazioni sono terminate nel giro di un’ora.