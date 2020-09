Tragico schianto in autostrada: due tir si scontrano, muore un camionista

Dopo il tir in fiamme a metà pomeriggio un altro grave incidente si è verificato verso le 18 lungo l'A4 all'altezza di Vigonza dove due camion si sono scontrati. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco, il personale del suem 118 e la polstrada. Secondo le prime informazioni il guidatore del mezzo pesante che ha tamponato quello davanti è deceduto. Si tratta di un uomo di 64 anni originario di Carini (Palermo) dipendente di una ditta di trasporti siciliana. La circolazione va a rilento e le macchine stanno defluendo sulla corsia di emergenza.

Il comunicato

Ha avuto purtroppo esiti mortali l’incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti questo pomeriggio, pochi minuti dopo le 17.30, in A4, all’altezza dello svincolo con la A13 in direzione Trieste. Nell’impatto tra due tir che viaggiavano in colonna è deceduto il conducente del secondo mezzo. Non è stata direttamente coinvolta invece una vettura che inizialmente si trovava sulla scena dell’incidente. Sul posto operano in questi minuti per la rimozione dei mezzi coinvolti i vigili del fuoco e il soccorso meccanico, mentre i rilievi sono affidati alla Polstrada. Si segnalano code fino a 10 chilometri, che interessano in direzione Trieste le competenze dell’autostrada Brescia-Padova. La situazione dovrebbe tornare alla normalità nel corso della serata. Defluiscono lentamente anche le code in carreggiata opposta, direzione Milano, dove nel pomeriggio un autoarticolato ha preso fuoco, occupando due corsie di marcia. Illeso il conducente.