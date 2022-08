Si schianta sotto gli occhi del figlio, 67enne ricoverato in ospedale

Moto contro auto

Si schianta davanti agli occhi del figlio che fa in tempo a frenare e ad evitare l'incidente. Moto contro auto, un ferito grave. Incidente stradale oggi, 31 agosto, alle 12 a Campodarsego in via Capitello. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, una moto condotta da P.F. di 67 anni di Santa Maria di Sala in provincia di Venezia, mentre si trovava in sella ad una Yamaha e stava transitando da Bronzola verso Fiumicello, durante un sorpasso si è schantato con una Fiat 500 guidata da G.F. di 28 anni di Pompei che procedeva nel medesimo senso di marcia e stava svoltando a sinistra.

Un ferito

Nell'impatto il motociclista è volato sull'asfalto. I primi soccorritori si sono subito accorti della gravità della situazione e hanno allertato il 118. In via Capitello sono arrivati i sanitari del Suem 118 che, dopo aver stabilizzato il ferito, l'hanno trasportato in ospedale a Camposampiero. Dai primi riscontri non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale è stato sottoposto ad analisi mediche per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Figlio illeso

Il figlio del ferito che seguiva il padre a breve distanza in sella ad una seconda moto è rimasto tutto il tempo vicino al familiare per confortarlo in attesa dei soccorsi. La viabilità è tornata regolare poco prima delle 14. Tempo necessario ad un carroattrezzi di rimuovere i mezzi incidentati