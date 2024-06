Tremendo frontale lungo la 308: tre feriti trasportati in ospedale

Sfiorata l'ennesima tragedia della strada nella notte tra il 12 e il 13 giugno. Attorno alle 23 di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Sr 308 all'altezza del comune di Campodarsego. Il bilancio che poteva essere ben più grave è di tre feriti. Tra le cause che hanno contribuito in maniera decisiva a provocare lo schianto, un forte temporale che a quell'ora si è abbattuto in tutta l'area del Camposampierese. L'incidente è stato frontale e ha coinvolto un'Audi A4 e un Suv. Come da prassi i due conducenti in ospedale sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

I soccorsi

I vigili del fuoco accorsi dal distaccamento di Borgoricco, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118. Dopo essere stati stabilizzati dai sanitari, sono stati trasferiti con tre ambulanze in ospedale. La strada durante le operazioni di soccorso è rimasta bloccata e si sono formate lunghe code. I carabinieri hanno deviato il traffico lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti. Sempre ai militari dell'Arma è toccato il compito di eseguire i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate quasi alle 2 del 13 giugno. I tre feriti dopo gli accertamenti effettuati in ospedale sono stati giudicati non in pericolo di vita.