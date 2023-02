Finisce fuori strada con l'auto e abbatte una colonnina del gas

Un incidente stradale ha provocato nella notte tra domenica e lunedì 20 febbraio un guasto alla linea del gas. E' successo a Campodarsego tra via Pioga e via Bazzati. I Vigili del fuoco hanno lavorato per parecchie ore per mettere in sicurezza l'area. Il conducente del mezzo finito fuori strada è rimasto lievemente ferito. E' stato sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione effettuata dal personale dei pompieri una colonnina del gas è stata divelta da un’auto finita fuoristrada dopo la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista, rimasto illeso. I pompieri accorsi con il personale di prima partenza hanno tamponato la perdita fino all’intervento del personale della rete del gas. La squadra ha assicurato la sicurezza dei tecnici, durante le operazioni di riparazione che sono durate circa due ore. Sul luogo dell'emergenza è intervenuta una pattuglia della Polizia stradale, un’ambulanza del Suem 118 e il sindaco del comune di Campodarsego Valter Gallo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la riparazione del guasto da parte dei tecnici della rete gas.