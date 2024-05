Scende dal bus, travolto da un auto: dodicenne in prognosi riservata

Sfiorata la tragedia oggi 20 maggio poco prima delle 15 in via Pioga a Campodarsego. Un giovane studente di 12 anni è sceso dal bus e mentre stava attraversando la strada per andare a casa, è stato investito da un'auto Audi che nel frattempo stava transitando proprio su via Pioga. Nell'impatto il giovane è caduto rovinosamente a terra riportando un grave trauma cranico,.La scena è avvenuta di fronte a numerosi testimoni. Lo studente abita a pochi metri dal luogo del drammatico incidente.

I soccorsi

In via Pioga sono arrivati i sanitari del Suem 118 e gli agenti della Polizia locale della Federazione del vicecomandante Filippo Colombara. La strada è stata interdetta al traffico. Vista la gravità della situazione si è richiesto da Padova l'elisoccorso. Il giovane dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata. I medici che fin da subito l'hanno preso in cura stanno facendo di tutto per salvarlo. L'auto oggetto dello schianto è stata sequestrata. Il conducente è stato a lungo sentito per cercare di capire cosa possa essere accaduto. Come da prassi è stato anche sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.