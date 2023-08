Si sente male al volante di una Bmw X5 e si schianta contro una casa

Un malore improvviso al volante che poteva avere conseguenze ancora più gravi. La fuoriuscita autonoma si è registrata oggi 3 agosto attorno alle 11 in via Caltana a Campodarsego. Un'automobilista, G.S. di 54 anni di Mirano (Venezia), mentre si trovava con la moglie, E.C. di 52 anni al volante di una Bmw X5, si è sentito male e, dopo aver divelto il cancello del passo carraio di un'abitazione si è schiantato contro la recinzione in muratura. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i sanitari del Suem 118 e gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese.

Le indagini

Secondo gli agenti intervenuti e coordinati dal vicecomandante Filippo Colombara, il conducente sarebbe rimasto vittima di un improvviso malessere che di fatto gli ha fatto perdere il controllo. Marito e moglie sono rimasti feriti lievemente a seguito dell'impatto. Tuttavia il personale medico dell'ospedale di Camposampiero sta monitorando con attenzione il quadro clinico di G.S. per cercare di capire le cause che hanno contribuito al malore. Come da prassi l'uomo è stato anche sottoposto ada accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Al momento dello schianto nella casa danneggiata non c'erano i proprietari che tuttavia sono stati inviati a rientrare dagli agenti per fare una stima dei danni e rendersi conto dell'accaduto. La viabilità lungo via Caltana ha subito rallentamenti per un paio d'ore. Tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività.