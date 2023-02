Tamponamento tra mezzi pesanti, viabilità in tilt sulla Sr 308

Un altro incidente stradale lungo la Sr 308. Questa volta l'impatto, che poteva avere conseguenze ben più gravi, è avvenuto a 250 metri dall'uscita di Reschigliano in direzione di marcia Castelfranco Veneto verso Padova. Il bilancio è di un ferito che è stato trasportato in ospedale dal personale medico del Suem 118. Sul luogo dello schianto per i rilevi è intervenuta la Polizia Stradale con il supporto della Polizia locale della Federazione del Camposampierese.

Cosa è successo

Attorno alle 14 di oggi, 17 febbraio, un camion secondo i primi riscontri, ha tamponato un autocarro violentemente, scaraventandolo nel fossato. Il conducente di questo mezzo è rimasto miracolosamente illeso, mentre l'autista del camion è stato estratto dalla cabina dai Vigili del Fuoco e affidato ai sanitari del Suem 118. Il personale medico dopo averlo stabilizzato l'ha trasportato in ospedale a Padova. Non sarebbe in pericolo di vita. Tra le cause ora al vaglio delle forze dell'ordine non si esclude la banale disattenzione, ma anche la velocità eccessiva. Per pura fatalità nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nella carambola.

Code e disagi

La Sr 308 è stata inibita al traffico per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. Per chi proviene da Padova l'uscita obbligatoria è Reschigliano. Chi invece arriva da Castelfranco deve uscire necessariamente a Bronzola. La viabilità ha subito importanti rallentamenti e si sono formate inevitabili code. Le attività di messa in sicurezza sono andate avanti per buona parte del pomeriggio per rimuovere i due mezzi pesanti rimasti seriamente danneggiati. Come da prassi i due conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.