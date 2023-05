Esce di strada con l'auto e finisce in un fosso: ricoverato in ospedale

Fuoriuscita autonoma nella notte tra il 22 e il 23 maggio a Campodarsego. Un'automobilista è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono giudicate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Da un primo riscontro non ci sarebbero responsabilità di terzi. L'uomo al volante avrebbe fatto tutto da solo. Non si esclude l'eccessiva velocità, una manovra azzardata, ma anche la banale disattenzione.

Il racconto

La notte scorsa, poco dopo l'una, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Brenta a Campodarsego per un’auto finita fuoristrada, la quale dopo aver urtato un palo si è rovesciata finendo la sua corsa nel fossato: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Borgoricco e Padova, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, che è stato preso in cura dal personale medico del Suem 118 per essere trasferito in ambulanza in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi dell'ennesimo incidente sulle strade dell'alta padovana. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 3. Tempo necessario agli operatori di terminare i rilievi, recuperare l'auto incidentata e portarla via con il carroattrezzi. Vista l'ora in cui si è verificato lo schianto, la viabilità non ha subito particolari rallentamenti.