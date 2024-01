Tamponamento a catena sulla 308: due feriti e traffico in tilt

Mattinata di passione lungo la Sr 308 per chi da Castelfranco doveva proseguire verso Padova. La visibilità al momento dell'impatto non era ottimale con una foschia che ha attanagliato tutto il Camposampierese. Oggi 29 gennaio poco dopo le 7 un tamponamento a catena ha interessato

tre mezzi, la viabilità è tornata regolare soltanto dopo le 9. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco con la collaborazione degli agenti della polizia locale della Federazione per quel che riguarda la viabilità. Il bilancio che poteva essere ben più grave è di due feriti.

Cosa è successo

Una Ford Fiesta condotta da M.P. di 35 anni di Santa Giustina di Colle è stata tamponata da un furgone Iveco con al volante L.C. di 25 anni di Loreggia. Un minuto dopo sui due mezzi incidentati è sopraggiunta Dacia guidata da P.S. di 26 anni di Camposampiero che, complice anche la nebbia non ha potuto evitare l'impatto. La viabilità è andata in tilt per un paio d'ore. I conducenti della Fiesta e dell'Iveco sono stati trasportati in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. Come da prassi i tre conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.