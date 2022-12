Ubriaco fradicio, esce di strada e finisce nel fosso: è recidivo

C'è cascato un'altra volta con un tasso di 4 volte superiore al limite consentito dal Codice della Strada.

La vicenda

Nella tarda serata di martedì 20 dicembre un uomo di 51 anni di Campodarsego, mentre percorreva via Garelli a Fiumicello alla guida di una Fiat 500X, è uscito di strada ribaltandosi nel fossato che scorre lungo la carreggiata. Estratto dall'abitacolo miracolosamente illeso, è stato affidato ai sanitari e quindi agli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese intervenuti per i rilievi. L'uomo dopo essere stato identificato è stato sottoposto all'etilometro. Ebbene, il risultato emerso è stato di 2,0 g/lt quattro volte il limite consentito dalla legge. Dentro l'abitacolo della macchina sono state rinvenute anche alcune bottiglie di superalcolici.

Recidivo

I successivi accertamenti hanno evidenziato che l’uomo era recidivo per guida in stato di ebbrezza, in quanto tre mesi fa era stato coinvolto in un altro sinistro stradale e nell'occasione trovato dai carabinieri di Riese Pio X (Treviso) alla guida ubriaco. Uscito dall'ospedale il giorno dopo, ancora ubriaco aveva causato un nuovo incidente e la patente di guida gli era stata quindi ritirata dalla Polizia locale di Maserà sul Piave (Treviso). Per il cinquantunenne, oltre alla multa per guida con patente sospesa che prevede una sanzione da 2.046 a 8.186 euro, è scattata ovviamente una nuova denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro dell’auto.

Il commento

«Da quest'anno - spiega il comandante Antonio Paolocci - abbiamo predisposto un apposito servizio di pronto intervento: una nostra pattuglia resta sempre a disposizione per le urgenze e le emergenze, dalle 7 della mattina alle 20, su automezzi dotati di tutte le dotazioni tecnologiche necessarie. In questo modo sgraviamo anche le altre forze dell'ordine, polizia e carabinieri, dal dovere intervenire per rilevare i sinistri stradali sul nostro territorio, in modo da potersi concentrare maggiormente sui loro compiti istituzionali. Dall'inizio dell'anno sono circa 180 gli incidenti che abbiamo rilevato nei 10 comuni che compongono la Federazione».