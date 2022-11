Schianto con tre auto coinvolte: un ferito portato in ospedale

Incidente stradale stanotte, 26 novembre, alle 2,40. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti per i rilievi, si sono scontrate tre auto. Tra le ipotesi non trascurate dagli inquirenti, un sorpasso azzardato, una banale distrazione, ma anche l'eccessiva velocità.

I fatti

I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Balla a Campodoro per soccorrere i protagonisti dello schianto e mettere in sicurezza l'area. Una persona è rimasta ferita. Una volta liberata dall'abitacolo è stata presa in consegna dal personale medico del Suem 118 e trasferita in ospedale. Al termine degli accertamenti del caso, non risulta in pericolo di vita. Le operazioni di messa si sicurezza sono terminate attorno alle 5 del mattino. Come da prassi i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. E' toccato infine ad un carroattrezzi rimuovere i mezzi incidentati. La viabilità ha subito lievi rallentamenti.