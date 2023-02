Auto vola fuori controllo nella pista ciclabile, sfiorata la tragedia

Schianto ieri sera, 31 gennaio alle 19 in via Straelle di Rustega a Camposampiero. A seguito di un impatto tra due mezzi, si registrano tre feriti trasportati in ospedale. Enormi i disagi alla viabilità che, visto anche l'orario di punta nel quale è successo l'incidente, è proseguita al rallentatore per quasi due ore. Nel frattempo gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese che hanno effettuato i rilievi hanno predisposto un senso unico alternato di marcia per ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada.

La cronaca

Da quanto ricostruito dalla Polizia locale del vicecomandante Filippo Colombara, si sono scontrati un Fiat Doblò con al volante L.C. di 45 anni del posto con a bordo un familiare di 16 anni e una Peugeot 208 con alvolante N.A. di 40 anni anch'egli residente a Camposampiero. A seguito del violento urto, la Peugeot si è ribaltata fuori controllo andando a terminare la sua marcia sulla pista ciclabile. Un vero e proprio miracolo il fatto che a quell'ora non ci fossero pedoni in transito. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza. In via Straelle di Rustega sono arrivati oltre agli agenti i sanitari del Suem 118 con più mezzi. I feriti, dopo essere stati stabilizzati sono stati accompagnati in ospedale. Nessuno dei coinvolti versa in pericolo di vita.