Si schianta contro il muro di cinta di una casa, danni ingenti e un ferito lieve

Sfiorata la tragedia oggi, 24 luglio alle 17 a Camposampiero. Un uomo al volante di un autocarro, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha finito la sua corsa fuori controllo all'interno di un'abitazione posta lungo la strada. Solo lievi ferite per il conducente, mentre i residenti della casa sono rimasti illesi. I danni ammontano a migliaia di euro, sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese.

Cosa è successo

Un autocarro Fiat immatricolato come mezzo d'opera che trasportava materiale edile di risulta, condotto da S.M. moldavo del 1993 residente in Moldavia in periodo di prova per una ditta di Potenza che ha una sede operativa anche a Santa Giustina in Colle, mentre transitava lungo la circonvallazione di Camposampiero diretto a Santa Giustina in Colle in corrispondenza dell'intersezione rotatoria con via San Marco ha perso il controllo del mezzo, a detta del conducente per un problema la sistema frenante, e dopo aver attraversato la rotatoria ha sfondato la recinzione dell'abitazione privata schiantandosi contro il muro.

Nessun ferito

L'abitazione formata da un primo piano e un secondo piano è occupata da una famiglia. Il figlio residente al primo piano per fortuna non si trovava in casa al momento della fuoriuscita autonoma mentre al secondo piano vivono i genitori ultranovantenni che però non si sono accorti di nulla. Leggermente ferito il conducente dell'autocarro che a mezzo ambulanza 118 è stato trasportato la pronto soccorso di Camposampiero in codice giallo. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale della Federazione per i rilievi di rito. Negativo all'assunzione di sostanze alcoliche.