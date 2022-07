Al volante di una Bmw esce di strada, automobilista in condizioni disperate

E' uscito di strada mentre transitava lungo via Molino a Camposampiero. E' successo oggi 22 luglio 2022. Un uomo di 48 anni, L.L. residente in provincia di Catania è stato trasportato in ospedale dal personale medico del Suem 118. Le sue condizioni sono critiche, saranno decisive le prossime ore per valutarne i margini di recupero. Sul luogo dello schianto si sono portati per i rilievi gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese, mentre è toccato ai Vigili del fuoco estrarre dalle lamiere il ferito e consegnarlo ai sanitari per le cure del caso. Tra le cause che potrebbero aver influito alla fuoriuscita autonoma non si esclude l'eccessiva velocità. Il quarantottenne, con la Bmw Serie 1 ormai fuori controllo ha divelto un palo della linea telefonica, prima di finire la sua corsa sulla fiancata sinistra a margine della carreggiata. La viabilità ha subito rallentamenti per oltre un'ora, tempo necessario agli operatori di terminare l'attività.