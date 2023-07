Si ribalta lungo la Sr 307, donna miracolata

Perde il controllo della sua Classe A e finisce la sua corsa fuori controllo ribaltata su un fianco. Miracolata una nigeriana cinquantenne protagonista della fuoriuscita autonoma. L'incidente oggi 31 luglio alle 17 lungo la Sr 307 sotto il comune di Camposampiero. L'automobilista stava procedendo in direzione Loreggia quando per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese coordinati sul posto dal vicecomandante Filippo Colombara, ha perso il controllo del mezzo. Si esclude la complicità di terzi. Si ipotizza una banale disattenzione, ma non si escludono neppure l'eccessiva velocità o una manovra azzardata.

Cosa è successo

Una Mercedes classe A, condotta da C.D. donna cittadina nigeriana del 1973 residente a Piombino Dese, mentre transitava lungo la regionale con direzione Camposampiero verso Loreggia si è ribaltata su una fiancata in mezzo alla strada. Attimi di paura in quanto la conducente è rimasta incastrata nell'autovettura impossibilita a uscire. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati a prestare soccorso tentando di estrarla senza però riuscirci richiedendo quindi l'intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto da Cittadella che hanno faticato non poco ad estrarre al conducente. La donna è sempre rimasta cosciente e dopo che i vigili del fuoco hanno divelto il tetto dell'auto tirandola fuori è stata presa in carico dal personale sanitario che con ambulanza 118 è stata trasportata in codice giallo per traumi vari e sotto choc all'ospedale di Camposampiero. Si sono registrati ritardi importanti lungo la strada, anche in concomitanza dell'orario di punta. Le operazioni per la rimozione del mezzo e la pulizia della strada sono andati avanti per un paio d'ore. La cinquantenne nigeriana come da prassi è stata sottoposta ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.