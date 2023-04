Centrata in pieno da un'auto in retromarcia, anziana finisce in ospedale

Per come si sono svolti i fatti, è un miracolo se non c'è scappata la tragedia. Una banale disattenzione e una donna è finita a terra investita da un'auto. Decine di testimoni hanno subito allertato i numeri d'emergenza. Le condizioni della ferita, trasportata in ospedale, sembrerebbero rassicuranti.

Cosa è successo

Incidente stradale oggi 3 aprile alle 12 a Camposampiero. Una pattuglia della Polizia locale della Federazione del Camposampierese impegnata in un servizio di pattugliamento del territorio è intervenuta per uno schianto avvenuto in centro. Da quanto si è appreso una donna residente a Camposampiero, classe 1948, nel fare manovra di retromarcia nel parcheggio della farmacia in via Trento Trieste, ha inavvertitamente urtato un'altra anziana signora di Camposampiero di 85 anni che stava transitando a piedi. Quest'ultima, a seguito del lieve urto, è caduta a terra, procurandosi alcune lesioni. Sul posto è intervenuta subito un'autoambulanza del Suem 118, ma sembra dai primi accertamenti che la donna non abbia riportato gravi ferite. La circolazione non ha subito rallentamenti in quanto la zona dell'incidente è stata subito sgomberata dai veicoli coinvolti dagli agenti intervenuti.