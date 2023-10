Frontale nel cuore della notte: due feriti trasportati in ospedale

Uno schianto terribile, due mezzi completamente distrutti. I conducenti feriti, ma che dai primi riscontri non sarebbero in pericolo di vita. L'ennesimo incidente stradale lungo le strade del padovano si è verificato venerdì sera 6 ottobre alle 22,30 lungo la SR 308 all'altezza di Camposampiero. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno prestato i primi soccorsi, hanno liberato i feriti dalle lamiere e li hanno affidati alle cure dei sanitari del Suem 118. Il traffico ha subito rallentamenti sia in direzione Padova che Castelfranco

I soccorsi.

Sul luogo dell'emergenza sono arrivati i pompieri del distaccamento volontario di Borgoricco che hanno prima messo in sicurezza i mezzi ed estratti i due conducenti, dalle auto. Successivamente sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem per essere poi trasferiti in ospedale. Sul luogo dell'impatto i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima di mezzanotte. Come da prassi i protagonisti del frontale sono stati sottoposti in ospedale ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.