Schianto nel cuore della notte: due feriti portati in ospedale

Grave incidente stradale nella notte tra il 3 e il 4 luglio in via Guizze Basse a Camposampiero. Il bilancio, che poteva essere ben più grave, è di due persone rimaste ferite e trasportate all'ospedale dal personale medico del Suem 118. Al momento dello scontro su Camposampiero pioveva in maniera piuttosto intensa. Al vaglio dei carabinieri le cause che hanno portato al tremendo schianto che hanno completamente distrutto i mezzi coinvolti. I conducenti delle due auto coinvolte in ospedale sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.

Cosa è successo

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Guizze Basse a Camposampiero per un incidente stradale tra due auto: ferite le due persone alla guida. La squadra dei vigili del fuoco accorsa dal distaccamento volontario di Borgoricco, ha messo in sicurezza l’Opel Insigna e l’Audi A1, mentre i conducenti sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem per essere trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'ennesimo incidente lungo le strade del padovano. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza. I militari della Compagnia di Cittadella non escludono alcuna ipotesi, a cominciare dalla velocità eccessiva e la manovra azzardata.