Con il suo scooter contro una Bmw, quindicenne grave in ospedale

Grave incidente all'ora di cena a Camposampiero. Stasera 19 maggio alle 20 si sono scontrati uno scooter e un'auto. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. E' cosciente, ma i medici lo stanno monitorando per capire se nel tremendo impatto possa aver riportato lesioni. La scena che si sono trovati di fronte i primi soccorritori è stata impressionante con lo scooter disintegrato e il giovane a terra immobile.

Cosa è successo

A scontrarsi uno scooter condotto da un ragazzo di 15 anni di Campodarsego e una Bmw con la volante B.G. romeno di 6 anni residente a Camposampiero. Da quanto hanno accertato gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese coordinati dal vicecomandante Filippo Colombara, lo scooter stava percorrendo via Puccini in direzione degli istituti superiori quando all'improvviso è stato centrato in pieno dalla Bmw che procedeva in senso opposto di marcia. L'automobilista di fatto ha tentato di curvare verso sinistra senza rendersi conto dello scooter in arrivo e di fatto gli avrebbe tagliato la strada. Nell'impatto il minorenne è stato disarcionato dalla moto, è finito prima sul cofano dell'auto per poi finire a terra. I primi soccorritori hanno temuto il peggio. Il minorenne non dava segni di vita. Sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che sono riusciti a stabilizzarlo e in un secondo momento l'hanno trasportato in ospedale. Saranno decisive le prossime ore per conoscerne i tempi e le possibilità di recupero. Il conducente della Bmw è risultato negativo all'alcoltest. I mezzi al momento non sono stati sequestrati. La viabilità ha subito rallentamenti per oltre un'ora.