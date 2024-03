Schianto frontale sulla Nuova Statale del Santo: un morto e due feriti

Ancora sangue sulle strade padovane. Oggi 21 marzo attorno alle 16 si è verificato un incidente mortale lungo la nuova Statale del Santo all'altezza del comune di Camposampiero. Il bilancio è tragico: un morto, un uomo di 56 anni originario del Bangladesh residente in provincia di Treviso e due feriti. Tra loro la moglie del deceduto trasportata in elicottero in ospedale a Padova. Alla base dello schianto, dai primi riscontri raccolti dagli agenti della polizia locale della Federazione ci sarebbe un sorpasso azzardato. Le attività sono ancora in corso.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia sono arrivati oltre agli agenti con più mezzi, i sanitari del Suem 118 e l'elisoccorso da Padova oltre ai vigili del fuoco. I sanitari hanno tentato di rianimare il ferito più grave, ma ben presto hanno capito che per lui non c'era più nulla da fare. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Camposampiero. La viabilità è bloccata. Per chi proviene da Padova uscita obbligatoria Borgoricco, per chi arriva da Castelfranco Veneto uscita obbligatoria Camposampiero.

(notizia in aggiornamento)