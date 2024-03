Invade la corsia opposta e si schianta: morto il conducente ferita la moglie

Ancora sangue sulle strade padovane. Oggi 21 marzo attorno alle 16 si è verificato un incidente mortale lungo la nuova Statale del Santo all'altezza del comune di Camposampiero. Il bilancio è tragico: un morto, un uomo di 56 anni originario del Bangladesh residente in provincia di Treviso e due feriti. Il deceduto N.I.M. viveva a Pieve di Soligo.Tra loro la moglie del deceduto trasportata in elicottero in ospedale a Padova. Si tratta di N.R. di 45 anni. Alla base dello schianto, dai primi riscontri raccolti dagli agenti della polizia locale della Federazione ci sarebbe un sorpasso azzardato. Non viene tuttavia esclusa l'ipotesi del malore improvviso da parte del conducente che poi è deceduto. Alcuni testimoni l'avrebbero visto sterzare verso sinistra all'improvviso. Le attività sono ancora in corso.

Lo schianto

La Lancia Y su cui la coppia straniera stava transitando da Castelfranco in direzione Padova, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Renault Kadjar guidata da una donna F.S. di 41 anni di Camposampiero. Quest'ultima è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni sono rassicuranti. Una terza auto, una Fiat Panda è rimasta coinvolta nello schianto seppur in maniera marginale. Al volante si trovava una donna R.A. di 59 anni di Santa Giustina in Colle con al suo fianco una passeggera, T.S. di 63 anni di Villa del Conte. La Panda, così come la Renault procedeva da Padova verso Castelfranco. Anche le due donne sull'utilitaria sono state trasportate in ospedale non in pericolo di vita.

I soccorsi

Sul luogo della tragedia sono arrivati oltre agli agenti con più mezzi, i sanitari del Suem 118 e l'elisoccorso da Padova oltre ai vigili del fuoco. I sanitari hanno tentato di rianimare il ferito più grave, ma ben presto hanno capito che per lui non c'era più nulla da fare. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Camposampiero. La viabilità è bloccata. Per chi proviene da Padova uscita obbligatoria Borgoricco, per chi arriva da Castelfranco Veneto uscita obbligatoria Camposampiero. I mezzi incidentati sono stati sequestrati. Della tragedia è stato messo al corrente il pubblico ministero di turno Sergio Dini. Come da prassi ai conducenti della Renault e della Panda sono stati effettuati in ospedale accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.