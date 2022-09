Tamponamento a catena: quattro mezzi coinvolti e cinque feriti

Incidente stradale oggi, 20 settembre, a Camposampiero in via Pasubio all'intersezione con via Pavese. Quattro i mezzi coinvolti che hanno procurato cinque feriti. Nessuno dei ricoverati in ospedale versa in pericolo di vita.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese giunti sul luogo dell'incidente con due pattuglie, si è trattato di un tamponamento a catena. Nello specifico una Mercedes GL 200 con al volante una donna, V.Z. di 38 anni di Santa Giustina in Colle, si trovava ferma nella corsia di marcia pronta a svoltare a sinistra per entrare in via Pavese. Dietro di lei sono sono allineate una Renault Clio con al volante un'altra donna, B.D. di 53 anni di San Martino di Lupari con la mamma C.M. di 76 anni seduta nel posto del posto del passeggero. A seguire una Volkswagen Touran condotta da un'altra donna, N.M. romena di 47 anni di Campo San Martino. Mentre tutti e tre i veicoli si trovavano fermi nella loro corsia di marcia in attesa di passare, da dietro è arrivato un autocarro Iveco con alla guida P.E. un cittadino romeno di 21 anni di Piazzola sul Brenta.

Feriti e caos alla viabilità

I cinque occupanti sono rimasti tutti feriti e costretti alle cure del pronto soccorso di Camposampiero. All'incrocio dove si è verificato l'incedente oltre agli agenti si sono portati più mezzi del Suem 118 che si sono presi cura delle persone rimaste contuse. Da accertamenti effettuati si è subito esclusa la positività all'alcol dei singoli protagonisti del tamponamento a catena. Ci sono volute invece almeno due ore per ripristinare la viabilità. Tempo necessario ai carroattrezzi di rimuovere i mezzi incidentati.