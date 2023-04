Ubriaco al volante si schianta: illeso, ma denunciato

Si è schiantato in auto nella notte tra il 15 e il 16 aprile a Candiana. Uscito miracolosamente illeso dall'abitacolo, un uomo di 55 anni italiana residente a Candiana è finito in un mare di guai non appena sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco per i rilievi. Ai militari dell'Arma è balzato subito all'occhio un evidente stato di alterazione psicofisica da parte del conducente.

L'etilometro

I carabinieri dopo averlo identificato l'hanno sottoposto all'esame dell'alcoltest. L'esito è stato di 1,27 g/lt quasi tre volte il limite consentito dal Codice della Strada. L'automobilista, che avrebbe riferito di aver trascorso la serata con amici e di aver bevuto qualche bicchierino di troppo, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. Nel cuore della notte è stato costretto a contattare un familiare per fare rientro a casa. La viabilità ha subito rallentamenti minimi. Tempo necessario agli operatori di terminare le attività del caso e rimuovere il mezzo incidentato.