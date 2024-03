Terribile schianto nella Bassa tra auto e un camion: morti marito e moglie

Auto contro camion: due morti. Si tratta di Graziano Baldo, 80 anni residente in via Roma a Carceri che si trovava in compagnia della moglie, Erminiana Toniolo di tre anni più giovane seduta sul posto del passeggero di una Dacia Sandero. Lasciano nello strazio i due figli Filippo ed Elena. Illeso il conducente del camion, S.C. di 47 anni che stava lavorando per conto della ditta Grigolin di Ponte della Priula, frazione di Susegana (Treviso).. Ennesima tragedia della strada oggi 11 marzo a Santa Caterina d'Este. Lo schianto è avvenuto lungo la Sr 10 all'altezza di Carceri. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, risultano coinvolti un'auto e un camion. Nonostante i disperati tentativi di soccorso operati dai sanitari del Suem 118 per due persone non c'è stato nulla da fare. Sono morti praticamente sul colpo. Al medico non è restato altro che constatare l'avvenuto decesso. La viabilità è tutt'ora bloccata per consentire agli operatori di effettuare tutti i rilievi del caso. A Carceri è atterrato anche l'elisoccorso del Suem 118 che tuttavia, vista la situazione, ha fatto prontamente rientro alla base di Padova. Al momento non sembrano essere coinvolti ulteriori veicoli.

La strada dell'autovelox abbattuto

La Sr 10 è la strada dove lo scorso 20 gennaio qualcuno ha pensato bene di abbattere l'autovelox che successivamente è stato ripristinato e al momento risulta attivo. Sulle indagini riguardanti l'incidente stradale odierno al momento rimane il più stretto riserbo, tuttavia l'assalto all'autovelox dello scorso gennaio adesso fa riflettere alla luce del grave fatto di sangue che si è verificato nella giornata odierna.

I soccorsi

I vigili del fuoco accorsi da Este hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto dichiarare la morte della coppia all’interno dell’auto. Illeso l’autista del mezzo pesante. La strada è al momento chiusa alla circolazione. Ancora in corso i rilievi dell’incidente da parte dei carabinieri e la rimozione dei mezzi. Vigili del fuoco impegnati per ripristinare la sicurezza dell’area. Dall'attività dei carabinieri della stazione di Vescovana e del Radiomobile di Este è emerso che l'auto con i coniugi a bordo stava percorrendo la regionale in direzione Monselice verso Montagnana. L'impatto con il camion è stato frontale visto che il mezzo pesante stava procedendo nell'opposta direzione di marcia. Ora il conducente del camion rischia di finire sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.

(notizia in aggiornamento)