Schianto frontale, tre feriti tra cui un minore

Incidente stradale ieri 25 agosto alle 17,30 in via Mincana all'incrocio con la SS 16 a Due Carrare. Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Abano si sono scontrate frontalmente una Matiz con a bordo tre marocchini tra cui un minorenne e una Ford Ford Focus. Nell'impatto hanno avuto la peggio gli occupanti dela Matiz che sono stati trasportati in ospedale a Padova. In via Mincana è intervenuto anche l'elisoccorso. Da quanto appreso nessuno dei coinvolti versa in pericolo di vita. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto. La Focus stava procedendo in direzione Monselice e la Matiz transitava verso Padova. Tra le ipotesi non si esclude un sorpasso azzardato o una banale disattenzione. La viabilità è tornata alla normalità soltanto dopo le 19,30.