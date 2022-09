Si schianta in auto, anziano conducente in prognosi riservata

Incidente stradale oggi 3 settembre ale 14 lungo la Sp 102 a Casale di Scodosia. All'altezza di via Belfiore un'automobile è finita fuori strada.

Ferito grave

Nella fuoriuscita autonoma il conducente è rimasto seriamente ferito. Sul posto, subito dopo l'allarme lanciato da alcuni automobilisti in transito, sono arrivati i Vigili del Fuoco di Este. I pompieri dopo aver messo in sicurezza il mezzo, hanno estratto dalle lamiere l'anziano automobilista e l'hanno dato in consegna al personale medico del Suem 118. Per i rilievi dello schianto sono arrivati gli agenti della Polizia locale.

Traffico in tilt

Il traffico è andato letteralmente in tilt. Viste le gravi condizioni in cui versava il ferito è stato chiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato in ospedale il paziente. E' in prognosi riservata. Saranno decisivi i prossimi giorni per valutarne i tempi di recupero. Sono in corso tutti gli accertamenti per tentare di risalire alle cause dell'incidente.