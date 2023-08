Schianto all'ora dell'aperitivo: automobilista in ospedale

Grave incidente nella prima serata di oggi, 31 agosto. Un solo mezzo coinvolto, il conducente grave in ospedale. All'altezza di porta Trento, nella zona sud di Cittadella, intorno alle 19:15 un'auto è uscita di strada a tutta velocità Immediate le richieste di soccorso alle forze dell'ordine e al personale medico del Suem 118, che è intervenuto per stabilizzare il conducente dell'auto. Appena trentenne, l'uomo ha riportato delle lesioni gravi, tali da farne ordinare il trasporto d'urgenza all'ospedale di Cittadella.

La cronaca

La sua prognosi è al momento riservata, e i medici non si sono ancora pronunciati sulle sue condizioni, ne tantomeno sulle prospettive di recupero. Sul luogo della fuoriuscita autonoma, i carabinieri del reparto radiomobile di Cittadella, che ora svolgeranno i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento, il solo dettaglio certo è che si tratterebbe di un'uscita autonoma, e che quindi non sarebbero coinvolte altre vetture. Andranno quindi anche valutate le condizioni psicofisiche dell'automobilista, e se fosse o meno in condizioni di mettersi alla guida.