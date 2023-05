Frontale tra un furgone e un pick up: due persone in ospedale in prognosi riservata

Sfiorata la tragedia poco prima di cena a Cittadella. Ora due persone rischiano la vita dopo un drammatico incidente stradale. Grave incidente stradale oggi 15 maggio attorno alle 19,30 in via Nova a Cittadella. Da una prima ricostruzione dei carabinieri e dei vigili del fuoco si sarebbero scontrati frontalmente un Pick-up e un furgone. Il bilancio è grave: i due occupanti del furgone sono stati elitrasportati in ospedale in prognosi riservata. Saranno decisivi i prossimi giorni per conoscerne i margini e i tempi di recupero.

Cosa è successo

Subito dopo lo schianto il traffico nella zona è andato letteralmente in tilt. Qualcuno ha subito chiesto l'intervento dei soccorritori. Sono arrivati oltre ai carabinieri i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco dal distaccamento di Cittadella. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto, utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici l'autista e il passeggero che sono rimasti incastrati nel furgone. Viste le condizioni serie in cui sono stati trovati i due occupanti è stato richiesto l'intervento di due elisoccorsi per il trasporto tempestivo in ospedale. Illeo l'autista del Pick-up. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 21.