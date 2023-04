Perde il controllo dell'auto e si schianta: ferito 85enne

Momenti di paura oggi 26 aprile alle 11 a Cittadella per un incidente stradale che ha visto coinvolto un anziano, G.P. di Cittadella di 85 anni a bordo di un'auto Lancia Musa che è finita fuori strada ribaltandosi. Il ferito grazie anche all'intervento dei pompieri è stato liberato e trasportato in ospedale. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Tra le cause che potrebbero aver contribuito allo schianto non si esclude una manovra azzardata, una banale disattenzione, ma anche la velocità eccessiva. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente.

Il racconto

Poco prima delle 11 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Facca a Cittadella per un’auto finita rovesciata in un fossato di scolo: ferito l’anziano conducente. I pompieri arrivati dal locale distaccamento di Cittadella, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto l’uomo alla guida, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. L’anziano è stato preso in cura dal personale del Suem 118 e trasferito in ospedale. Terminati gli accertamenti clinici del caso è stato giudicato non in pericolo di vita. Come da prassi è stato anche sottoposto ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. Disagi importanti sul fronte della viabilità. La polizia locale ha deviato il traffico lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi degli utenti della strada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.