E' morto il conducente del Ducato che si è schiantato contro il pick up

Ancora sangue sulle strade dell'alta padovana. La situazione appariva già disperata ieri sera, 15 maggio subito dopo lo schianto avvenuto a Nova. Oggi, 16 maggio, in ospedale a Treviso dove era stato trasportato dall'elisoccorso subito dopo l'impatto, è morto il conducente del Fiat Ducato che si è scontrato contro un pick up Dodge Ram. La vittima, A.F. aveva 62 anni e viveva a Tombolo. Troppo gravi le ferite riportate nel terribile impatto. Con lui in furgone, seduta nel posto del passeggero si trovava la cognata, una donna residente a Cittadella di 53 anni che ora si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione a Padova. Anche lei, purtroppo, versa in condizioni critiche.

L'incidente

Il terribile incidente si è verificato alle 19,30 del 15 maggio a Cittadella. Il Ducato, per cause ora al vaglio dei carabinieri si è schiantato contro il Dodge Ram guidato da un uomo di 68 anni residente a Galliera Veneta che è uscito dall'abitacolo miracolosamente illeso. Nell'impatto il furgone ha terminato la sua corsa fuori controllo contro il guardrail. I vigili del fuoco giunto dal distaccamento di Cittadella hanno dovuto lavorare non poco per estrarre i due parenti dal Ducato. I corpi sono stati poi affidati ai sanitari del Suem 118 che li hanno stabilizzati. Per la donna c'è ancora qualche speranza di salvezza, per chi guidava è invece sopraggiunto il decesso.