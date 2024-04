Impatto frontale sulla strada dei Pescatori: 6 feriti trasportati in ospedale

Sfiorata la tragedia nella notte tra il 5 e il 6 aprile lungo la strada dei Pescatori a Codevigo. Due auto si sono scontrate frontalmente coinvolgendone una terza. Il bilancio, che poteva essere ben più grave, è di sei feriti trasportati in ospedale a Padova e Chioggia. Sul luogo dell'emergenza si sono portati oltre agli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco, più mezzi del Suem 118. I feriti dopo essere stati stabilizzati, tre sono stati trasportati all'ospedale di Padova e altriettanti in quello di Chioggia.

Cosa è successo

Un uomo N.D, residente a Legnaro al volante di una Punto, mentre transitava in direzione Chioggia, ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta di marcia. Proprio in quell'istante è sopraggiunta una Fiat 500 con al volante una donna, S.G. di 62 anni di Adria (Rovigo) con a fianco un'altra donna, A.B. di 50 anni anch'essa di Adria. L'impatto è stato frontale. Nella carambola la Fiat Punto di N.D.N. è andata a sbattere contro una seconda Punto che procedeva nella medesima direzione di marcia della 500 con al volante una donna V.P. di 19 anni di Campodarsego e i passeggeri, due ragazzi M.S. e L.P. di 18 anni residenti a Borgoricco.

Viabilità in tilt

L'incidente ha bloccato la strada dei Pescatori per diverse ore. Non è stato facile per gli operatori mettere in sicurezza l'area, per poi rimuovere i mezzi incidentati. Tra le cause al vaglio degli inquirenti non si escludono l'eccessiva velocità, una banale disattenzione, ma anche una manovra azzardata. Come da prassi i tre automobilisti al volante, una volta giunti in ospedale sono stati sottoposti ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.